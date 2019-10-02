Мюнхенская "Бавария" с крупным счетом обыграла английский "Тоттенхэм" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Матч завершился со счетом 7:2 в пользу немецкого клуба.

За мюнхенцев забили защитник Йосуа Киммих, дважды нападающий Роберт Левандовски и четырежды форвард Серж Гнабри. У лондонской команды голы на счету нападающего Сон Хын Мина и форварда Гарри Кейна с пенальти.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" вырвал победу над "Аталантой" в матче Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) - "Бавария" (Германия) - 2:7

Голы: 1:0 - Сон, 12; 1:1 - Киммих, 15; 1:2 - Левандовски, 45; 1:3 - Гнабри, 53; 1:4 - Гнабри, 55; 2:4 - Кейн, 61 (с пенальти); 2:5 - Гнабри, 83; 2:6 - Левандовски, 87; 2:7 - Гнабри, 88.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!