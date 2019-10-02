Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста промахнулся с двух метров в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", передает Day.Az со ссылкой на "Матч ТВ".

На 18-й минуте встречи после подачи углового полузащитник Жоау Фелиш головой сделал передачу на Косту, который пробил намного выше пустых ворот. После этого пользователи соцсетей поиздевались над футболистом.

В Twitter "Матч ТВ" попросили форварда играть только так в матче с "Локомотивом". Британские журналисты назвали Косту пособником Владимира Путина, старающимся преподнести российский футбол в лучшем свете.

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