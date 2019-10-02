"Ювентус" накануне обыграл "Байер" в матче Лиги чемпионов - 3:0. Завершил разгром леверкузенцев португалец Криштиану Роналду. Этот гол стал для нападающего уже 127-м в данном турнире: он обновил собственный рекорд (у Месси - 112 голов), передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Кроме того, результат игры с "Байером" позволил Роналду установить ещё одно сумасшедшее достижение. На счету португальца теперь 102 победы в ЛЧ, и он стал абсолютным лидером по этому показателю, обойдя испанца Икера Касильяса, у которого - 101 победа.

Всего на счету Роналду в соревнованиях под эгидой УЕФА - 130 голов. Он забивал в ворота 33 разных команд, что тоже является рекордом.

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