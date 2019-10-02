Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов успешно провел третью финальную встречу на Кубке мира, который проходит в российском Ханты-Мансийске, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Раджабов встретился с китайским соперником Дунгом Лиреном. Встреча завершилась на 46-м ходу победой Теймура Раджабова.

В результате, представитель Азербайджана сравнял общий счет - 1,5:1,5.

Отметим, что завтра финалисты проведут последние встречи.

При ничейном счете четвертого октября состоится тай-брейк.

В турнире стартовали 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.

Победа также дает право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!