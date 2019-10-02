Теймур Раджабов одержал победу в финале Кубка мира по шахматам
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов успешно провел третью финальную встречу на Кубке мира, который проходит в российском Ханты-Мансийске, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Раджабов встретился с китайским соперником Дунгом Лиреном. Встреча завершилась на 46-м ходу победой Теймура Раджабова.
В результате, представитель Азербайджана сравнял общий счет - 1,5:1,5.
Отметим, что завтра финалисты проведут последние встречи.
При ничейном счете четвертого октября состоится тай-брейк.
В турнире стартовали 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.
Победа также дает право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
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