Российский футбольный клуб "Зенит" дома победил португальскую "Бенфику" со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в присутствии 51682 зрителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе "Зенита" отличились Артем Дзюба (22-я минута), Сердар Азмун (78), на 70-й минуте защитник гостей Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота после прострела защитника российского клуба Вячеслава Караваева. Он вышел на поле на 68-й минуте, заменив Олега Шатова. У "Бенфики" гол забил Рауль де Томас на 85-й минуте. Стадион "Газпром-Арена" впервые принял матч Лиги чемпионов.

Команды встретились в седьмой раз, все матчи проходили в Лиге чемпионов, четвертую победу одержали петербуржцы, трижды сильнее оказывались лиссабонцы. Разница забитых и пропущенных голов в очных встречах стала 10:8 в пользу "Зенита".

"Зенит" в 16-й раз встретился с португальскими командами в еврокубковых матчах (девять побед, три ничьи и четыре поражения). "Бенфика" в 17-й раз играла с российскими командами, одержав семь побед, потерпев восемь поражений и дважды сыграв вничью.

В другом матче группы G немецкий "Лейпциг" дома уступил французскому "Лиону" (0:2). В турнирной таблице после двух туров "Зенит" и "Лион" набрали по четыре очка, "Лейпциг" - три, "Бенфика" не имеет в активе очков.

Петербургский клуб сыграет на выезде с "Лейпцигом" в третьем туре группового этапа, "Бенфика" примет "Лион", оба матча пройдут 23

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