Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимал "Зальцбург" на "Энфилде", передает Day.Az со ссылкой на xsport.ua.

Команда Юргена Клоппа проиграла "Наполи" в 1-м туре и должна была реабилитироваться перед своими фанатами. И начала делать это с первых минут встречи: Садио Мане, Эндрю Робертсон и Мохаммед Салах сделали счет разгромным уже к 36-й минуте.

Никто не верил в восстание "Зальцбурга", но оно произошло. Подопечные Джесси Марша сумели забить трижды в гостях у "Ливерпуля" и повергли стадион в шок.

Счет был 3-3 уже к 60-й минуте. Но ликование гостей было недолгим. На 69-й минуте Мохаммед Салах забил четвертый мяч "Ливерпуля" и установил окончательный счет в игре.

"Ливерпуль" в удивительном матче вырывает победу у "Зальцбурга" и набирает первые очки в новом сезоне Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 2-й тур

"Ливерпуль" - "Зальцбург" 4:3

Голы: Мане, 9, Робертсон, 25, Салах, 36, 69 - Хван Чи Чхан, 39, Минамино, 56, Холанд, 60

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 64), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 62), Мане, Фирмино, Салах.

"Зальцбург": Станкович, Онгене, Кристенсен, Ульмер, Вебер, Мвепу, Юнузович (Ашимеру, 78), Собослаи (Окугава, 71), Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 56), Минамино.

Предупреждение: Фабиньо, 86.

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