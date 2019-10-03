В дни Гран-при России Ф-1 было объявлено об отказе McLaren от сотрудничества с Renault и переходе на силовые установки Mercedes, начиная с 2021 года. Сразу же появились предположения, что французская компания решила завершить выступления в Формуле-1, но руководитель команды Сирил Абитебул их опроверг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Сирил Абитебул сказал: "У нас нет никаких планов по уходу. Что касается 2021 года, то всем известно, что заканчивается Договор согласия, и впереди нас ждут переговоры о новых условиях выступлений. Мы следим за ситуацией, но сейчас все свидетельствует о том, что в 2021-м Формула-1 станет лучше, так что у нас нет причин не участвовать в чемпионате в 2021-м.

В конце концов, мы хотим опередить всех соперников. В последний раз команда выигрывала титулы в 2005-м и в 2006-м, и тогда мы никому не поставляли свои моторы. Думаю, мы должны принять тот факт, что наши ресурсы ограничены. Возможно, в такой ситуации действительно лучше не распылять усилия и сосредоточиться на решении собственных задач.

Если планы по стандартизации многих компонентов машины воплотятся в жизнь в 2021-м, то решающими факторами станут двигатель и его интеграция с шасси. Честно говоря, в такой ситуации лучше работать самостоятельно и держать при себе все разработки. У нас есть определённая уверенность в наших разработках, и если удастся найти какое-то интересное решение, я бы предпочел сохранить его в секрете".

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