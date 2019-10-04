Появилось видео, на котором видно, как капитан агдамского клуба Рашад Садыхов успокаивает азербайджанских болельщиков на стадионе во время провокации, которая произошла в Люксембурге в ходе матча "Дюделанж" - "Карабах".

Как передает Oxu.Az, профессиональный защитник подошел к своим фанатам и попросил их не выходить на поле, объяснив, что это очень важно - вернуться из Люксембурга с тремя очками, передает Day.Az.

Болельщики выполнили просьбу капитана.

Отметим, что во время провокации некоторые азербайджанские болельщики попытались выбежать на поле и взять флаг сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских землях. Местная полиция предприняла попытку применить насилие в отношении этих лиц, но футболисты "Карабаха" этому воспрепятствовали.

Напомним, что 30-й минуте матча "Дюделанж" - "Карабах", который проходил в Люксембурге в рамках второго тура Лиги Европы УЕФА, над стадионом появился дрон с флагом самопровозглашенного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Из-за этого игра была приостановлена. Агдамский клуб к тому времени вел со счетом 0:2.

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