В 2021 году в Формуле 1 изменятся технический и спортивный регламент, что должно сделать участие в чемпионате более доступным. Ранее о желании выступать в Формуле 1 объявила компания Panthera Team Asia F1, а теперь о подобном намерении заявила Monaco Increase Management (MIM). Компания из Монако намерена объединить свои усилия с испанской Campos Racing, выставив совместную команду в 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, руководит проектом итальянец Сальваторе Гандольфо, основатель компании Vexatec, производящей спортивную одежду. Из заявления, опубликованного MIM, следует, что первые переговоры о создании команды состоялись еще в дни майского Гран-при Испании, и в них принимал участие Чейз Кэри, исполнительный директор чемпионата мира. 15 мая переговоры с участием Росса Брауна прошли в Лондоне в штаб-квартире Формулы 1, а "31 июля стало очевидно, что испанская команда заполнит пробел, образовавшийся после ухода Фернандо Алонсо, и привлечет к Формуле 1 интерес испанских болельщиков и прессы".

Проект уже заручился поддержкой федерации автоспорта Испании, база команды тоже будет располагаться в этой стране. Сальваторе Гандольфо и Адриан Кампос уже наняли нескольких ключевых сотрудников - Питера Маккула на должность технического директора, а Бену Вуду доверено возглавить отдел аэродинамики.

Оба специалиста уже имеют опыт работы в Формуле 1 - Маккул занимал пост главного конструктора команды Super Aguri. Бен Вуд в той же команде был ведущим специалистом по аэродинамике. Кроме того, Вуд успел поработать под началом Алена Проста в Prost Grand Prix.

Группа инженеров, нанятая в конце июля, уже приступила к работе. Ожидается, что подготовительная работа будет завершена после объявления регламента на 2021 год в конце октября.

Хотя до возможного дебюта еще как минимум полтора года, и у команды нет названия, уже известны имена пилотов, которые могут сесть за руль в 2021-м - это Паскаль Верляйн, чьей карьерой как раз и занимается MIM, а также испанец Алекс Палоу, давний протеже Адриана Кампоса, выступающий в японской Super Formula.

"Дебют в Формуле 1 в 2021 году - долгосрочный проект, - заявил Сальваторе Гандольфо. - Мы знаем, насколько серьезные задачи предстоит решить, но у нас есть команда экспертов, работающих день и ночь, и финансовая устойчивость, которая соответствует требованиям FIA и необходима для успешной реализации проекта".

Интересно, что для Адриана Кампоса совместный проект с Гандольфо - уже не первая попытка создать команду Формулы 1. В свое время он подавал заявку на участие в чемпионате, который перешел под контроль Hispania Racing в 2010 году. Команда позднее была переименована в HRT и прекратила существование в конце 2012 года.

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