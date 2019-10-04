Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор предстанет перед судом 11 октября в связи с обвинениями в нападении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Independent.ie.

31-летний спортсмен ответит за атаку на пожилого посетителя паба в апреле 2019-го. Макгрегору грозит тюремное заключение сроком до шести месяцев и штраф в полторы тысячи евро.

В августе в сети было опубликовано видео, снятое с камеры наблюдения, установленной в баре. На кадрах Макгрегор атаковал одного из посетителей заведения. Боец вышел из себя после того, как мужчина отказался пить виски марки Макгрегора Proper Twelve.

У Макгрегора неоднократно возникали проблемы с законом. 11 марта боец разбил телефон фаната, который хотел его сфотографировать. Ирландца арестовали после инцидента за попытку ограбления. Также он столкнулся с гражданским иском от пострадавшего фаната, собиравшегося получить 12 тысяч долларов от Макгрегора в качестве компенсации. Оба процесса разрешились в пользу Макгрегора.

Накануне турнира Абсолютного бойцового чемпионата (UFC) в апреле 2018-го Макгрегор атаковал автобус со спортсменами-участниками бойцовского вечера. Ирландец был арестован и предстал перед судом, который обязал его пройти курс управления гневом и выполнить общественные работы.

В последний раз Макгрегор выступал в октагоне в октябре 2018-го. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс UFC в легком весе. Макгрегор - бывший чемпион организации в двух весовых категориях.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!