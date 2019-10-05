Несколько часов назад игроки ФК "Карабах" вернулись из Люксембурга в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

Представляем вам видеокадры того, как встречали наших героев:

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