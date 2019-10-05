https://news.day.az/sport/1162926.html Так встретили "Карабах" в Баку - ВИДЕО
Так встретили "Карабах" в Баку - ВИДЕО
Несколько часов назад игроки ФК "Карабах" вернулись из Люксембурга в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Представляем вам видеокадры того, как встречали наших героев:
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