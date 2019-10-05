В чемпионате Италии по футболу установлен новый рекорд по сумме сборов с продажи билетов. Теперь это достижение принадлежит матчу между миланским "Интером" и туринским "Ювентусом", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Обновленное достижение составляет 6,5 миллиона евро, сообщает La Gazzetta dello Sport. Такая сумма сборов произошла после того, как были проданы все билеты на предстоящую игру седьмого тура. Она пройдет шестого октября на стадионе "Сан-Сиро", вмещающем 75 тысяч зрителей.

Этот поединок между "Интером" и "Ювентусом" станет 236-м в истории их противостояния, которое длится на протяжении 110 лет.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!