"Краснодар-3" обыграл "Интер" в матче 12-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) со счетом 3:2 благодаря голу вратаря в добавленное время. Видео эпизода доступно в YouTube-канале краснодарского клуба, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Встречу "быки" доигрывали в меньшинстве. Форвард команды Михаил Берснев был удален с поля. Победу "Краснодару" принес голкипер Денис Адамов. Он принял участие в розыгрыше углового и замкнул передачу партнера в штрафную площадь.

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