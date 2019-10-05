Азербайджанский таэквондист Саяд Дадашев завоевал бронзовую медаль на проходящем в испанском городе Марина Дор первенстве Европы среди юниоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наш представитель, выступавший на континентальном первенстве в весовой категории 51 кг, победив болгарского, нидерландского и сербского спортсменов, вышел в полуфинал. В полуфинале, проиграв венгерскому таэквондисту, С.Дадашев завоевал бронзовую медаль.

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