https://news.day.az/sport/1163080.html Форвард «Тоттенхэма» может переехать в Италию
Форвард «Тоттенхэма» может переехать в Италию
Агент нападающего лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина Тис Блимайстер подтвердил информацию о возможном переходе своего клиента в итальянский "Наполи". Об этом сообщает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам агента, в футболе бывает всякое, и никогда нельзя говорить "никогда".
"Сон вполне может оказаться в Неаполе. В футболе нельзя говорить "никогда". Сон любит Италию, ее культуру и традиции. Приобрести такого высококлассного форварда сложно, но однажды это может произойти", - сказал Блимайстер.
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