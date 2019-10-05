18-19 октября в Минске на теннисных кортах учреждения "Городской центр олимпийского резерва по теннису" пройдет 14-ый международный теннисный турнир Carrier's Cup.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 80 участников из разных уголков планеты встретятся на одной площадке, чтобы выяснить, какая команда в новом сезоне станет первой ракеткой турнира и получит чемпионский кубок Carrier's Cup, а также главный приз - путешествие в Швецию на пароме от партнера турнира, компании Stena Line. В этом году список участников турнира пополнят гости из Азербайджана, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши и Болгарии.

Участие в теннисном турнире Carrier's Cup принимают игроки-любители, а также недействующие мастера спорта различного уровня и категорий. Соревнования проходят в парном смешанном разряде.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!