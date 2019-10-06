В матче 7-го тура итальянской Серии А "Дженоа" принимал "Милан". Встреча состоялась в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч забил полузащитник "Дженоа" Лассе Шоне на 41-й минуте, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Перед свистком на перерыв арбитр удалил хавбека Риккардо Сапонару, который сидел на скамейке. В начале второго тайма защитник "Милана" Тео Бернар Франсуа сравнял счёт. Спустя пять минут с поля был удалён защитник красно-синих Давиде Бираски. Хозяева были также наказаны пенальти, который реализовал хавбек Франк Кессье. На 79-й минуте судья показал красную карточку защитнику "Милана" Давиде Калабрии.

В компенсированное время "Дженоа" получил право исполнить 11-метровый удар, но Шоне не сумел переиграть Пепе Рейну. До финального свистка был удалён ещё один игрок гостей - на этот раз наказали хавбека Самуэля Кастильехо, который находился на скамейке.

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