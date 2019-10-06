Испанский мотогонщик команды Repsol Honda Марк Маркес стал победителем 15-го этапа MotoGP в Таиланде и досрочно завоевал шестой титул чемпиона мира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На счету Маркеса за четыре этапа до конца чемпионата 325 очков в общем зачете, что делает его не досягаемым для ближайшего преследователя итальянца Андреа Довициози из Ducati.

Таким образом, Маркес завоевал шестой титул в MotoGP, ранее он также дважды становился победителем в младших сериях чемпионата.

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