Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о дружбе с португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает "Спорт-Экспресс".

Он отметил, что дружит с Роналду еще со времен, когда тот играл за мадридский "Реал", а также высказался о форварде каталонской "Барселоны" Лионеле Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я давний болельщик "Реала", мы дружим с Роналду, поэтому ответ понятен. Как-то мы с Криштиану говорили на эту тему. И он сказал, что не стал бы так силен, если бы не Месси. Тебе нужны соперники, это подталкивает становиться лучше. Как и в бизнесе - без конкуренции рынок не существует. В этом плане они друг друга дополняют", - заявил Нурмагомедов.

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