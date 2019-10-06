Главный тренер аргентинского футбольного клуба "Химнасия и Эсгрима", бывший игрок сборной страны Диего Марадона так обрадовался победе своей команды, что устроил танцы в раздевалке, пишет "Спорт-Экспресс".

5 октября в рамках 9-го тура чемпионата Аргентины "Химнасия и Эсгрима" обыграла "Годой-Крус" со счетом 4:2, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Это стало первой победой клуба под руководством Марадоны. Сейчас команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, так как за весь сезон выиграла всего один раз.

Однако Марадону это не смутило, под одобрительные возгласы игроков он задорно сплясал в раздевалке, чем повеселил пользователей Сети.

"Это же Месси через 50 лет", - пошутил один из них.

"Вот почему он и должен быть тренером", - добавил другой.

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