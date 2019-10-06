Футболисты "Манчестер Сити" уступили "Вулверхэмптону" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Адама Траоре (на 80-й и 90+4-й минутах).

"Манчестер Сити" потерпел второе поражение в чемпионате Англии в сезоне, "горожане" с 16 очками занимают второе место в турнирной таблице, лидирует в премьер-лиге "Ливерпуль" (24). "Вулверхэмптон" (10) одержал вторую победу подряд и идет на 11-й строчке.

Другие результаты восьмого тура:

"Арсенал" (Лондон) - "Борнмут" - 1:0,

"Саутгемптон" - "Челси" - 1:4.

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