"Челси" на выезде обыграл "Саутгемптон" в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в воскресенье, 6 октября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонцев. Гостей на 17-й минуте вывел вперед Тэмми Абрахам. Через семь минут Мэйсон Маунт удвоил преимущество синих. На 30-й минуте Дэнни Ингс смог отыграть один мяч, но еще до перерыва Н'Голо Канте вернул "Челси" преимущество в два мяча.

После восьми туров в активе "Челси" 14 очков, лондонская команда располагается на пятом месте в чемпионате. Саутгемптон набрал семь баллов и находится на 16-й строчке.

В следующем туре "Челси" 19 октября дома примет "Ньюкасл Юнайтед". "Саутгемптон" в тот же день на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном".

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