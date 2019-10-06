Бразильский защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес подвергся атаке пчел во время матча с "Форталезой".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пчелы расположились на угловом флажке и напали на Алвеса, когда он пытался выполнить подачу. Одна из них его ужалила. Судья принял решение заменить флажок, после чего игра продолжилась.

"Сан-Паулу" одержал победу со счетом 2:1. После 23 туров команда располагается на пятом месте таблицы чемпионата Бразилии с 39 очками. "Форталеза" с 25 очками занимает 14-е место. Лидирует "Фламенго", в активе клуба 52 очка.

Алвес перешел в "Сан-Паулу" из ПСЖ летом 2019-го. Защитник - самый титулованный футболист мира. 7 июля победа в Кубке Америки в составе национальной команды принесла ему 40-й трофей в карьере. Помимо ПСЖ, он выступал за "Севилью", "Барселону" и "Ювентус".

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