"Манчестер Юнайтед" на выезде уступил "Ньюкаслу" в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в воскресенье, 6 октября, на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте ударом из-за пределов штрафной Мэттью Лонгстафф вывел свою команду вперед. Гол оказался победным.

После восьми туров в активе "красных дьяволов" девять очков, команда располагается на 12-м месте в чемпионате. "Сороки" набрали восемь баллов и находятся на 16-м месте.

В следующем туре МЮ 20 октября на своем поле примет лидирующий в чемпионате "Ливерпуль". "Ньюкасл" днем ранее сыграет на выезде с лондонским "Челси".

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