https://news.day.az/sport/1163299.html «Ювентус» переиграл «Интер» и вышел в лидеры чемпионата Италии
«Ювентус» переиграл «Интер» и вышел в лидеры чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" обыграл миланский "Интер" в матче седьмого тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Пауло Дибала и Гонсало Игуаин. У хозяев мяч забил Лаутаро Мартинес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Ювентус" (19 очков) обогнал "Интер" (18) в турнирной таблице и вышел в лидеры Серии А.
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