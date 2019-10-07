Туринский "Ювентус" обыграл миланский "Интер" в матче седьмого тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Пауло Дибала и Гонсало Игуаин. У хозяев мяч забил Лаутаро Мартинес, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ювентус" (19 очков) обогнал "Интер" (18) в турнирной таблице и вышел в лидеры Серии А.

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