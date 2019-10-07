"Барселона" нанесла разгромное поражение "Севилье" в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Луис Суарес, Артуро Видаль, Усман Дембеле и Лионель Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Барселона" (16 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Севилья" (13) располагается на шестой строчке.

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