https://news.day.az/sport/1163300.html «Барселона» разгромила «Севилью» в матче чемпионата Испании
«Барселона» разгромила «Севилью» в матче чемпионата Испании
"Барселона" нанесла разгромное поражение "Севилье" в матче восьмого тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Луис Суарес, Артуро Видаль, Усман Дембеле и Лионель Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Барселона" (16 очков) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. "Севилья" (13) располагается на шестой строчке.
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