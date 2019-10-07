https://news.day.az/sport/1163304.html Месси забил первый гол в сезоне
Месси забил первый гол в сезоне
Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота андалусийской "Севильи" в матче восьмого тура испанской Ла Лиги.
Этот гол стал для аргентинца первым в текущем сезоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
До настоящего момента он отметился результативным пасом в матче против миланского "Интера".
Встреча восьмого тура, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев стадиона "Камп Ноу". В составе победителей, помимо Месси, отличились Луис Суарес, Артуро Видаль и Усман Дембеле.
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