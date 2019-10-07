Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота андалусийской "Севильи" в матче восьмого тура испанской Ла Лиги.

Этот гол стал для аргентинца первым в текущем сезоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До настоящего момента он отметился результативным пасом в матче против миланского "Интера".

Встреча восьмого тура, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев стадиона "Камп Ноу". В составе победителей, помимо Месси, отличились Луис Суарес, Артуро Видаль и Усман Дембеле.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!