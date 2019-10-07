Звезду НБА обокрали на €500 тысяч
Звезду клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" и сборной Германии Денниса Шредера обокрали более чем на €500 тыс. Об этом сообщает Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, в ночь на субботу в дом 26-летнего спортсмена, находящийся в пригороде Брауншвейга, Германия, проникли грабители, которые вынесли оттуда деньги и украшения на круглую сумму.
Грабители взломали дверь, после чего обнесли все комнаты, вынеся оттуда ценные вещи.
В данный момент немецкая полиция ведет расследование. Злоумышленники объявлены в розыск.
Напомним, что Шредер начал карьеру в "Брауншвейге", откуда позже перебрался в "Атланта Хокс" на драфте 2013 года. В 2018 году он перешел в "Оклахому", где выступает и по сей день.
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