Звезду клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" и сборной Германии Денниса Шредера обокрали более чем на €500 тыс. Об этом сообщает Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, в ночь на субботу в дом 26-летнего спортсмена, находящийся в пригороде Брауншвейга, Германия, проникли грабители, которые вынесли оттуда деньги и украшения на круглую сумму.

Грабители взломали дверь, после чего обнесли все комнаты, вынеся оттуда ценные вещи.

В данный момент немецкая полиция ведет расследование. Злоумышленники объявлены в розыск.

Напомним, что Шредер начал карьеру в "Брауншвейге", откуда позже перебрался в "Атланта Хокс" на драфте 2013 года. В 2018 году он перешел в "Оклахому", где выступает и по сей день.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!