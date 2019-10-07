Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Ховард завершил карьеру
Бывший голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" американец Тим Ховард завершил спортивную карьеру, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу американского клуба "Колорадо Рэпидз", за который Ховард выступал с 2016 года.
"Легендарная карьера подходит к концу. Спасибо", - говорится в сообщении.
В последний раз в основном составе Ховард выходил в матче Главной футбольной лиги (MLS) против "Лос-Анджелеса" (1:3), который прошел 6 октября. "Колорадо" не сумел выйти в плей-офф лиги, заняв 9-е место. Всего за клуб он провел 102 матча.
Ховарду 40 лет. Также он выступал за американские "Норт-Джерси Империалс" и "Метростарз" (предыдущее название клуба "Нью-Йорк Ред Буллз"), английские команды "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", за которые провел 77 и 413 матчей соответственно. Он становился обладателем Кубка Англии, Кубка Английской футбольной лиги и Суперкубка Англии.
В составе сборной США он сыграл 121 матч. Ховард является двукратным обладателем и серебряным призером Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), серебряным призером Кубка конфедераций, а также бронзовым призером Панамериканских игр.
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