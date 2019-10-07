Бывший голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" американец Тим Ховард завершил спортивную карьеру, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу американского клуба "Колорадо Рэпидз", за который Ховард выступал с 2016 года.

"Легендарная карьера подходит к концу. Спасибо", - говорится в сообщении.

В последний раз в основном составе Ховард выходил в матче Главной футбольной лиги (MLS) против "Лос-Анджелеса" (1:3), который прошел 6 октября. "Колорадо" не сумел выйти в плей-офф лиги, заняв 9-е место. Всего за клуб он провел 102 матча.

Ховарду 40 лет. Также он выступал за американские "Норт-Джерси Империалс" и "Метростарз" (предыдущее название клуба "Нью-Йорк Ред Буллз"), английские команды "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", за которые провел 77 и 413 матчей соответственно. Он становился обладателем Кубка Англии, Кубка Английской футбольной лиги и Суперкубка Англии.

В составе сборной США он сыграл 121 матч. Ховард является двукратным обладателем и серебряным призером Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), серебряным призером Кубка конфедераций, а также бронзовым призером Панамериканских игр.

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