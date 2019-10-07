На Гран-при Японии Ф-1 "Феррари" вновь станет называться Scuderia Ferrari Mission Winnow - так указано в заявочном списке ФИА, опубликованном 7 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, инициатива Mission Winnow призвана прорекламировать табачную продукцию одного из спонсоров "Феррари", но в связи с требованиями законодательства той или иной страны команда далеко не везде могла использовать этот логотип. В сезоне-2019 логотипы Mission Winnow отсутствовали на машинах и экипировке сотрудников "Феррари" на 11 этапах из 16, последний раз - на Гран-при Монако. Однако на Гран-при Японии они вернутся. Именно в Сузуке Mission Winnow впервые представили в 2018 году.

За пять этапов до окончания сезона "Феррари", чьи гонщики выиграли три этапа из последних четырех, занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая "Мерседесу" 162 очка.

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