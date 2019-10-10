Футболистка женской команды "Химнасия и Эсгрима" Люсия Гиньясу забила мяч в матче чемпионата Аргентины против "Индепенденте" и восхитила болельщиков. Видео появилось в Twitter команды, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Спортсменка обыграла нескольких соперниц в стиле бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны, за что получила множество положительных откликов в соцсетях. В клубе гол Гиньясу назвали космическим и предложили Международной федерации футбола (ФИФА) номинировать ее на премию Пушкаша за самый красивый мяч года. Сам Марадона, возглавляющий мужскую команду "Химнасия", назвал гол гениальным и сфотографировался с аргентинкой.

Болельщики также восхитились игрой спортсменки. Они сравнили забитый Гиньясу мяч с голом Марадоны в ворота англичан на чемпионате мира 1986 года.

Матч завершился победой "Химнасии и Эсгримы" со счетом 1:0.

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