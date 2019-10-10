Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter объявил о старте продаж виски Proper 12 в России.

В рекламном ролике Макгрегор обратился к аудитории на русском языке со словами "На здоровье, Россия!". Купить виски 31-летнего спортсмена на данный момент можно в ресторанах, клубах и барах.

Макгрегор - основатель бренда виски Proper 12. Этот напиток спортсмен принес на пресс-конференцию перед боем с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Тогда россиянин отказался от алкоголя. В поединке с Нурмагомедовым Макгрегор проиграл. Дагестанский боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

В апреле Макгрегор напал на посетителя одного из пабов Дублина за отказ выпить его виски. Видео с камер наблюдения появилось в интернете в августе. Нурмагомедов раскритиковал спортсмена, заявив, что таких людей необходимо "сажать в тюрьму".

Макгрегор - бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях. За свою карьеру он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

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