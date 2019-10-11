Венгрия потерпела сокрушительное поражение в преддверии матча с Азербайджаном - ВИДЕО
Прошел первый день 7 тура отборочных матчей к Евро-2020.
Как передает Oxu.Az, в группе E, где играет сборная Азербайджана, были проведены 2 матча, передает Day.Az.
В Сплите сборная Хорватии принимала команду Венгрии и одержала убедительную победу со счетом 3:0. Первый гол был забит капитаном команды Лукой Модричем уже на 5-й минуте матча. Далее дублем отметился нападающий Бруно Петкович (24 и 42 мин.)
В другой игре в группе словаки разошлись миром со сборной Уэльса - 1:1.
Отметим, что уже через 2 дня сборная Азербайджана, в рамках следующего тура, сыграет в Будапеште со сборной Венгрии.
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