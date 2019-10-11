Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Встреча группы I, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:0. Голы забили Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Головин.

Российская команда, набравшая 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице, шотландцы (6) - 5-е. Лидируют бельгийцы (21), на 3-м месте - киприоты (10), на 4-м - казахстанцы (7), на последнем - команда Сан-Марино (0).

Сборная России в следующем туре 13 октября встретится в гостях с командой Кипра, а шотландцы в тот же день примут команду Сан-Марино.



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