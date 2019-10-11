В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике и пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

В соревнованиях по художественной гимнастике по результатам индивидуального многоборья (в упражнениях без предмета, с обручем и булавами) определились победительницы в возрастной категории "малыши" (2009-2011 годов рождения).

Первое место среди гимнасток 2009 года рождения заняла Говхар Ибрагимова (42.550 балла), второе место - София Мамедова (41.200 балла), третье место - Сакинаханым Исмаилзаде (40.700 балла). Все три гимнастки являются представительницами клуба "Оджаг Спорт".

Среди гимнасток 2010 года рождение лучший результат показала Назрин Салманлы (41.900 балла), на втором месте расположилась Илаха Бахадирова (39.400 балла), третье место заняла Шамс Агагусейнова (38.650 балла). Гимнастки представляют клуб "Оджаг Спорт".

На первом месте среди гимнасток 2011 года рождения оказалась Елизавета Ефремова (36.300 балла), на втором месте - Алина Колесникова (35.650 балла),на третьем месте - Лала Азиззаде (34.950 балла). Ефремова воспитанница Бакинской школы гимнастики, Колесникова и Азиззаде - клуба "Оджаг Спорт".

В возрастной категории "малыши" (2011-2012 гг.) в индивидуальной мужской программе по аэробной гимнастике первое место занял Саид Алиев (13.350 балла), второе место - Ариф Мамедзаде (12.850 балла), третье место - Акпер Мамедли (12.116 балла). Гимнасты выступают за клуб "Оджаг Спорт".

В возрастной категории "малыши" в индивидуальной женской программе лучший результат показала Айян Агаева (15.183 балла), на втором месте расположились Айдан Меликова (14.366 балла) и Мехин Мамедли (14.366 балла), на третьем месте - Гамар Агагулу (14.216 балла). Айдан Меликова выступает за клуб "АйУлдуз ", остальные гимнастки - за клуб "Оджаг Спорт".

В возрастной категории "дети" (2008-2010 гг.) в индивидуальной женской программе по аэробной гимнастике первое место заняла Марьям Топчубашева (16.950 балла), на втором месте расположилась Эвелина Козловская (16.350 балла), на третьем месте - Фидан Ибрагимова (16.250 балла). Гимнастки представляют клуб "Оджаг Спорт".

В возрастной категории "пре-юниоры" (2005-2007 гг.) в индивидуальной женской программе по аэробной гимнастике лучший результат показала Дилара Гурбанова (18.800 балла), второе место заняла Несрин Гаджизаде (17.816 балла), третье место - Лейла Бежанова (17.666 балла). Гимнастки выступаю за клуб "Оджаг Спорт".

Представительница клуба "Оджаг Спорт" Хадыджа Гулиева в индивидуальной женской программе по аэробной гимнастике в возрастной категории "юниоры" (2002-2004 гг.) набрала 17.833 балла.

В возрастной категории "взрослые" (2001 года рождения и старше) в индивидуальной мужской программе первое место занял Владимир Долматов (21.166 балла), второе место - Эльчин Мамедов (20.083 балла), третье место - Эмиль Гулиев (19.050 балла). Гимнасты воспитанники клуба "Оджаг Спорт".

В возрастной категории "взрослые" в индивидуальной женской программе лучший результат показала Нармина Гусейнова (19.900 балла), на вторую ступень пьедестала поднялась Мадина Мустафаева (19.166 балла), третье место заняла Балаханым Ахмедова (18.900 балла). Спортсменки представляют клуб "Оджаг Спорт".

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids ", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также из спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!