https://news.day.az/sport/1165024.html Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Встреча, прошедшая в Синоте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе по победителей отличились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек. У гостей мяч забил Гарри Кейн.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия (12 очков) лидирует в турнирной таблице группы A. Чехия (12) располагается на второй строчке.
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