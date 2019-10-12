Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Встреча, прошедшая в Синоте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе по победителей отличились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек. У гостей мяч забил Гарри Кейн.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия (12 очков) лидирует в турнирной таблице группы A. Чехия (12) располагается на второй строчке.

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