Турция вырвала победу в поединке с Албанией - ВИДЕО
Сборная Турции победила команду Албании в матче седьмого тура квалификационного раунда Евро-2020. Турки занимают первое место в турнирной таблице группы H (18 очков). Команда Албании пребывает на четвертом месте в таблице (9 баллов), передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Турция - Албания 1:0 (0:0)
Голы: Тосун 90
Турция: Гюнок, Челик, Айхан (Союнчу 46), Демирал, Мерас, Туфан (Язичи 80), Текдемир, Эмре (Кахвечи 66), Тосун, Йилмаз, Чалханоглу
Главный тренер: Гюнеш Шенол.
Албания: Стракоша, Исмаили, Дермаку, Джимсити, Гьясула , Весели, Баре, Мемушай (Абраши 72), Леньяни (Роши 57), Цикалеши (Балай 83), Манай
Главный тренер: Рея Эдоардо.
Предупреждения: Дермаку 4, Демирал 7, Баре 7, Мемушай 12, Айхан 26, Туфан 69, Абраши 83, Джимсити 87
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