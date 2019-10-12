Сборная Турции победила команду Албании в матче седьмого тура квалификационного раунда Евро-2020. Турки занимают первое место в турнирной таблице группы H (18 очков). Команда Албании пребывает на четвертом месте в таблице (9 баллов), передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Турция - Албания 1:0 (0:0)

Голы: Тосун 90

Турция: Гюнок, Челик, Айхан (Союнчу 46), Демирал, Мерас, Туфан (Язичи 80), Текдемир, Эмре (Кахвечи 66), Тосун, Йилмаз, Чалханоглу

Главный тренер: Гюнеш Шенол.

Албания: Стракоша, Исмаили, Дермаку, Джимсити, Гьясула , Весели, Баре, Мемушай (Абраши 72), Леньяни (Роши 57), Цикалеши (Балай 83), Манай

Главный тренер: Рея Эдоардо.

Предупреждения: Дермаку 4, Демирал 7, Баре 7, Мемушай 12, Айхан 26, Туфан 69, Абраши 83, Джимсити 87

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