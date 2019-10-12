Сборная Англии потерпела поражение в матче отборочного турнира Евро-2020 против Чехии (1:2), передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Это поражение стало первым для Англии за 15 игр в рамках отборов на первенства Европы.

До этого англичане одержали 14 побед подряд.

Рекордная серия принадлежит именно Чехии (15 матчей). У британской команды второй результат по этому показателю.

Также стоит отметить, что англичане проиграли в отборе на Евро впервые с 2007 года. Тогда Англия уступила Хорватии (2:3). Это поражение позволило сборной России поехать на чемпионат Европы-2008, где впоследствии были завоеваны бронзовые медали.

Также англичане прервали серию из 43 встреч без поражений в отборочных матчах на чемпионаты Европы и мира. За это время англичане одержали 34 победы и 9 раз сыграли вничью. Последнее поражение было 10 октября 2009 года от сборной Украины в гостях со счетом 0:1.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!