Чехия прервала 14-матчевую победную серию сборной Англии - ВИДЕО
Сборная Англии потерпела поражение в матче отборочного турнира Евро-2020 против Чехии (1:2), передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.
Это поражение стало первым для Англии за 15 игр в рамках отборов на первенства Европы.
До этого англичане одержали 14 побед подряд.
Рекордная серия принадлежит именно Чехии (15 матчей). У британской команды второй результат по этому показателю.
Также стоит отметить, что англичане проиграли в отборе на Евро впервые с 2007 года. Тогда Англия уступила Хорватии (2:3). Это поражение позволило сборной России поехать на чемпионат Европы-2008, где впоследствии были завоеваны бронзовые медали.
Также англичане прервали серию из 43 встреч без поражений в отборочных матчах на чемпионаты Европы и мира. За это время англичане одержали 34 победы и 9 раз сыграли вничью. Последнее поражение было 10 октября 2009 года от сборной Украины в гостях со счетом 0:1.
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