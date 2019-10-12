Азербайджанский юный шахматист Айдын Сулейманлы завоевал звание чемпиона мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 14-летний А.Сулейманлы, с первых туров лидирующий на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14, 16 и 18 лет, в последнем туре одержав победу над представителем Казахстана Султаном Аманзолом, стал обладателем звания чемпиона мира.

Начав играть в шахматы с 6 лет, А.Сулейманлы уже дважды становился чемпионом Европы среди юниоров. В 2013 году он выиграл первенство среди шахматистов в возрасте 8 лет в Будве (Монтенегро). В декабре того же года он завоевал третье место в той же возрастной категории на чемпионате мира. В ноябре 2014 года А.Сулейманлы завоевал первое место в соревнованиях по блицу и рапиду среди 10-летних шахматистов на чемпионате Европы. Наш талантливый шахматист в 2017 году стал победителем чемпионата Европы среди 12-летних шахматистов в городе Мамая (Румыния).

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