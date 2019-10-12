В субботу на Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гимнастов в возрастной категории "малыши" (2011-2012 годов рождения), выступающих в составе смешанных пар, первое место заняли гимнасты Аян Гасымова и Махмуд Рустамли, второе место - Земфира Гасымзаде и Ариф Мамедзаде, третье место - Аян Искендерли и Акпер Мамедли.

В возрастной категории "малыши" в составе трио первое место заняли Гамер Агагулу, Махмуд Рустамли и Аян Гасымова, второе место - Мехин Мамедли, Дениз Ализаде и Лейла Гейдарова, третье место - Аян Талыбова, Инара Рустамова и Нармин Гусейнова.

В возрастной категории "дети" (2008-2010 гг.) в составе трио первое место заняли Марьям Топчубашева, Фидан Ибрагимова и Эвелина Козловская, второе место - Лиана Нурбагандова, Назрин Садыхова и Жасмин Мурадлы, третье место - Нармин Абдуллаева, Марьям Сафарова и Дана Дадашова.

В возрастной категории "пре-юниоры" (2005-2007 гг.) в составе трио первое место заняли Санам Кязымова, Сара Алиханлы и Алия Исмаилова, второе место - Назифа Тагиева, Мелиса Кайсы и Айдан Ширинли.

В возрастной категории "взрослые" (2001 годов рождения и старше) в составе трио первое место заняли Эльчин Мамедов, Эмиль Гулиев и Владимир Долматов, второе место - Нармина Гусейнова, Балаханым Ахмедова и Медина Мустафаева.

Все гимнасты - воспитанники клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что 10-13 октября на Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры". Аэробные гимнасты демонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

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