Мне очень понравилось выступать на Национальной арене гимнастики. Об этом сказала в субботу Trend участница пятого первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по аэробной гимнастике, воспитанница клуба "АйУлдуз" Умлейла Солтанова, передает Day.Az.

"Это мои первые крупные соревнования по аэробной гимнастике. Счастлива, что они проходят на Национальной арене гимнастики, так как здесь очень комфортно выступать, большой и светлый зал", - отметила юная гимнастка.

По словам Умлейлы Солтановой, несмотря на то, что на тренировках нужно выполнять сложные элементы, она все равно занимается с большим воодушевлением.

"Мама предложила мне заниматься гимнастикой, и я с радостью согласилась. Мне интересна аэробная гимнастика. Люблю выполнять сложные элементы, они у меня хорошо получаются", - добавила воспитанница клуба "АйУлдуз".

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики проходят 26-е первенство Азербайджана и Баку, шестой Кубок регионов по художественной гимнастике, а также пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике. На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки выступают в индивидуальной программе в возрастных категориях "малыши", "пре-юниоры" и "юниоры", в групповых упражнениях - команды в возрастных категориях "малыши" и "пре-юниоры". Аэробные гимнасты демонстрируют упражнения в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры", "взрослые" в индивидуальной программе, а также в составе смешанных пар, трио и групп.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвуют представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт ", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

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