Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что подарит Стивену Сигалу, известному американскому актёру и мастеру боевых искусств.

На минувшей неделе Сигал посетил Москву, чтобы принять участие в международном фестивале айкидо, и успел провести совместную тренировку с Емельяненко, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Подарю Стивену Сигалу сейф-картину, чтобы его больше не обворовывали "нехорошие люди", - написал Емельяненко в своём "инстаграме".

Следующим соперником Емельяненко станет стронгмен Михаил Кокляев, с которым он сразится по правилам бокса. Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене".

Прогноз на исход боя Емельяненко - Кокляев дал Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории.

2 октября Кокляев и Емельяненко устроили потасовку, в ходе которой последний бросил в лицо соперника кепку. Итогом стало рассечение брови.

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