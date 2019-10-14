Зарплата Балотелли может вырасти в 4 раза
Стали известны подробности контракта нападающего Марио Балотелли с "Брешией".
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, по информации Corriere della sera, по условиям действующего соглашения годовой оклад 29-летнего футболиста составляет € 1 млн, однако по итогам нынешнего сезона он может вырасти в четыре раза за счёт бонусов. Для этого команда должна сохранить прописку в Серии А, а сам Марио должен забить в первенстве не менее 15 голов.
Балотелли перешёл в "Брешию" минувшим летом на правах свободного агента. Ранее форвард защищал цвета "Интера", "Манчестер Сити", "Милана", "Ливерпуля", "Ниццы" и "Марселя".
В нынешнем сезоне Марио принял участие в 2 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол. Команда после шести туров занимает 17-е место в турнирной таблице соревнования.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре