В сети появилось видео, где российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов плывет против течения реки в Дагестане. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Kingfarruh.

В описании к видео сказано, что спортсмен плавает в ледяной воде. Геотег указывает на город Кизилюрт в Дагестане. "Тони, ты в беде", - добавил автор публикации, по всей видимости, имея в виду вероятного соперника Нурмагомедова американца Тони Фергюсона, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Нурмагомедов уже дважды защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. 31-летний россиянин вернется в октагон уже весной 2020-го.

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