Азербайджанец одержал решительную победу над таджиком - ВИДЕО
В Краснодаре (Россия) прошел вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялся поединок азербайджанского боксера Имана Ахмедова (1-0, 1 КО) и таджика Муроджона Тошева (1-4, 1 КО), передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, бой в первом полусреднем весе был запланирован на четыре раунда, но завершился уже во втором - техническим нокаутом в исполнении Ахмадова.
Сначала после его удара Тошев оказался отброшенным на канаты, а затем боксера из Таджикистана добили ударом по печени. Всего же рефери отсчитал ему три нокдауна, прежде чем зафиксировать досрочную победу Ахмедова. Видео можно посмотреть ниже.
Отметим, что для Ахмедова это вторая победа в профи, а Тошев потерпел пятое поражение.
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