https://news.day.az/sport/1167027.html Боец ММА нокаутировал противника за 29 секунд - ВИДЕО
Боец ММА нокаутировал противника за 29 секунд - ВИДЕО
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда нокаутировал россиянина Мовлида Хайбулаева в четвертьфинале Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации, передает Day.Az со ссылкой на "Лента.ру".
В первом раунде Пинеда нанес Хайбулаеву серию ударов, после которых россиянин оказался на настиле. Американец бросился добивать соперника, и судья на 29-й секунде остановил поединок.
Для Хайбулаева это поражение стало первым в карьере при 13 победах и одной ничьей. Пинеда одержал 26 побед и потерпел 13 поражений.
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