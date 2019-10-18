Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда нокаутировал россиянина Мовлида Хайбулаева в четвертьфинале Гран-при Professional Fighters League (PFL).

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте организации, передает Day.Az со ссылкой на "Лента.ру".

В первом раунде Пинеда нанес Хайбулаеву серию ударов, после которых россиянин оказался на настиле. Американец бросился добивать соперника, и судья на 29-й секунде остановил поединок.

Для Хайбулаева это поражение стало первым в карьере при 13 победах и одной ничьей. Пинеда одержал 26 побед и потерпел 13 поражений.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!