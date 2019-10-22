Армянские болельщики устроили потасовку после победы казахстанского бойца смешанного стиля (ММА) Жасулана Акимджана над армянским спортсменом Миграном Арутюняном на турнире Gorilla Fighting Championship 19, который прошел в Сочи 20 октября, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

По словам очевидцев, выступивший после боя Арутюнян заявил, что якобы кто-то из болельщиков поднял руку на его отца.

После этого армянский спортсмен побежал в зал и завязалась драка.

Диктор несколько раз объявил нарушителям спокойствия, что они находятся в прямом эфире и лучше закончить поединок за рингом.

Отметим, что в конце третьего раунда Жасулан Акимжан с разворота нанес сопернику удар пяткой в голову. Оппонент опустился на колени, а судья просигнализировал окончание боя.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!