Вратарь "Улл/Киса" Стефан Хагеруп отметился забитым мячом в матче второго дивизиона чемпионата Норвегии против "Скейда". Видео опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Paweł Tanona, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Хагеруп сравнял счет в матче на 89-й минуте (1:1), точно исполнив штрафной удар. Вратарь пробил в девятку ворот соперника. Встреча завершилась победой "Улл/Киса" со счетом 2:1. Решающий мяч был забит на 94-й минуте матча.

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