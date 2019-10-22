https://news.day.az/sport/1168053.html Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного - ВИДЕО
Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного - ВИДЕО
Вратарь "Улл/Киса" Стефан Хагеруп отметился забитым мячом в матче второго дивизиона чемпионата Норвегии против "Скейда". Видео опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Paweł Tanona, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Хагеруп сравнял счет в матче на 89-й минуте (1:1), точно исполнив штрафной удар. Вратарь пробил в девятку ворот соперника. Встреча завершилась победой "Улл/Киса" со счетом 2:1. Решающий мяч был забит на 94-й минуте матча.
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