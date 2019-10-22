Матч 8-го тура чемпионата Турции между "Коньяспором" и "Йени Малатьяспором" начался с курьёзного эпизода, передает Day.Az со ссылкой на sportmail.ru

На первых секундах встречи футболист гостевой команды сделал длинную передачу в направлении своего нападающего. Голкипер хозяев Серкан Кырынтылы вышел из ворот, чтобы перехватить её, однако не рассчитал траекторию полёта мяча. Выбежав за пределы штрафной площади, вратарь осознал, что не сможет остановить футбольный снаряд по правилам. Желая спасти свою команду от гола, он схватил мяч руками, после чего, понимая, какое наказание его ждёт, снял перчатки и отправился в раздевалку. Судья показал Серкану красную карточку.

"Коньяспор", оставшись в меньшинстве уже на 1-й минуте матча, впоследствии пропустил два гола и потерпел поражение со счётом 0:2.

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