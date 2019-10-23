https://news.day.az/sport/1168335.html Изображавший муки после столкновения футболист внезапно «исцелился» - ВИДЕО
Изображавший муки после столкновения футболист внезапно «исцелился» - ВИДЕО
Чилийский полузащитник "Ботафого" Леонардо Валенсия поучаствовал в курьезном эпизоде в матче чемпионата Бразилии против "ССА Масейо". Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Globoesportecom, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru..
28-летний хавбек упал на газон после столкновения с соперником. Валенсия продолжал изображать травму до тех пор, пока мяч не полетел в его сторону. Тогда он вскочил и поддержал атаку команды.
Встреча закончилась победой "Ботафого" со счетом 2:1.
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